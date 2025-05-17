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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü elektrikçi İlkan Özen (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:55 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:00
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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü elektrikçi İlkan Özen (30), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında, Taşağıl Mahallesi'nde D400 kara yolunda meydana geldi. Manavgat'ta bir otelin teknik servisinde elektrik ustası olduğu öğrenilen İlkan Özen, kullandığı 07 CCD 736 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybedip önünde seyreden İsmail A. idaresindeki 42 FMD 56 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özen, sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İncelemede Özen'in cebindeki telefonun bataryasının patladığı fark edildi. Özen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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