Alanyaspor - Beşiktaş: 1-1

71’inci dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Sol taraftan gelişen Beşiktaş atağında Muçi'nin ortasında topla buluşan Rafa Silva’nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş fileleri havalandırdı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı: 1-1

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