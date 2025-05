18 yıl önce batırılan sahil güvenlik botuna 'anı dalışı'

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 18 yıl önce batırılan sahil güvenlik (SG-120) botuna 'anı dalışı' yapıldı. Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'ndeki dalgıçlar, 30 metredeki batığa dalıp, Türk bayrağı açtı.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde Kemer Belediyesi ve STK'ların oluşturduğu Kemer Turizm Komitesi tarafından mayıs ayının 'Dive in May' adı altında dalış ayı seçilmesinin ardından su altı aktiviteleri de arttı. Dive in May kapsamında bu kez Kemer'in Tekirova Mahallesi açıklarındaki Üç Adalar mevkisinde 2007 yılında çevresel ve turistik amaçlarla batırılan SG-120 botuna 'anı dalışı' yapıldı.

DALIŞ ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Almanya'da 1948 yılında inşa edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kullanılan ve aktif görev süresini tamamladıktan sonra 2007'de 30 metre derinliğe batırılan SG-120 botuna 'anı dalışı'nı Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı DEGAK Timi gerçekleştirdi. DEGAK Timi'nin botun bulunduğu alanda Türk bayrağı açtığı anlar, su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük tarafından görüntülendi. 'Anı dalışı' etkinliğine; Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı SG Üsteğmen Soner Tuna, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG33 ve TCSG63 Bot Komutanlıklara ait personel, Liman Başkanı Mustafa Halli, Marina Müdürü Levent Tokaç, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı DEGAK 08 Timi ve Tekirova Mahallesi'nde faaliyet gösteren dalış okulları katıldı.