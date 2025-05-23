Bakan Ersoy: Temel hedef, 81 ilde 12 ay turizm

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde temel hedefin çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği gözeterek, turizm faaliyetlerini 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) mayıs ayı toplantısına katıldı. Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı ve turizm sektörü temsilcilerinin bulunduğu toplantıda, AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu bir sunum yaparak, Türkiye'nin yükselen yeni kaynak pazarları Polonya ve Romanya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yeni sezonun başlaması ve mayıs ayıyla sezonun hız kazandığını belirterek, 2024 ve 2025 yılı değerlendirmelerinde bulundu. 2024'ün Türkiye turizmi adına tarihi rekorların kırıldığı bir dönem olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Şükürler olsun ki yılı, hedeflerimizi yukarı yönlü revize ederek 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle tamamladık. 2017 ile 2024 arasında ziyaretçi sayısında yüzde 64, turizm gelirlerinde ise yüzde 95,5 oranında artış elde ettik" dedi.

2025 HEDEFİ 64 MİLYAR DOLAR Bu artışın yalnızca niceliğe değil, niteliğe verilen önemin göstergesi olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Nitekim birinci çeyrekler itibarıyla yabancı ziyaretçilerimize ait kişi başı gecelik ortalama harcama 2017'de 75 dolarken, 2024'te 106 dolara, 2025'te ise 116 dolara ulaşmıştır. Bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü sıralamalarına da yansıdı. 2017 yılında 8'inci sırada yer alan ülkemiz, 2023'te 5'inci, 2024'te ise 4'üncü sıraya yükselmiştir. 2025 yılı için hedefimiz 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelirdir" diye konuştu. STRATEJİK TANITIM ÇALIŞMALARI Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini ifade eden Bakan Ersoy, “Bu başarı sadece doğal güzelliklerimizin değil, aynı zamanda yürüttüğümüz stratejik tanıtım çalışmalarının ve yerel paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliklerinin bir sonucudur. Tüm bu başarı hikayelerinin mimarlarından biri de hiç şüphesiz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'dır. TGA, kuruluşundan bu yana ülkemizin tanıtım stratejisini yalnızca ulusal değil, küresel ölçekte başarıyla yürütmektedir" dedi.

'GOTÜRKİYE' İLE İLK ÇEYREKTE 176 MİLYON DİJİTAL GÖSTERİM 2024 yılında Antalya'da yapılan 46 etkinlikte 32 ülkeden 697 kişiyi ağırladıklarını anlatan Bakan Ersoy, "2025 yılının yalnızca ilk 4 ayında bu rakamı 1288 kişiye çıkarmış olmamız, doğru yolda ilerlediğimizin açık bir göstergesi. Bu kapsamda özellikle Wizz Air ile hayata geçirdiğimiz 'Get Lost with Wizz Air' kampanyası, 138 milyon görüntülenmeye ulaşarak tarihin en başarılı kampanyalarından biri olmuştur. Tanıtım faaliyetlerimizi dijital mecralarda da yoğun biçimde sürdürüyoruz. GoTürkiye platformumuz üzerinden 2024 yılında 901 milyon, 2025'in ilk çeyreğinde ise 176 milyonun üzerinde dijital gösterim elde ettik. Sosyal medya paylaşımlarımız ise milyonlarca kişiye ulaşarak, Antalya'nın dünya genelinde tanınırlığını pekiştirdik" diye konuştu. İŞLETMELERİN YÜZDE 81'İ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BELGELİ Tanıtımın yanı sıra içerik üretimiyle de Antalya'nın kültürel ve tarihi zenginliklerini ön plana çıkardıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Turkish Riviera temalı filmlerimiz, 'Sight & Sound Sessions' gibi özel projelerimizle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşarak yeni nesil turizm anlatısı oluşturuyoruz. Antalya'nın yer aldığı 'Travels with Darley', 'Hidden TurkAegean' ve 'Wonders of Turkey' gibi uluslararası yapımlar sayesinde milyonlarca kişiye doğrudan temas ettik. Elbette bu başarıda sürdürülebilirlik vizyonumuzun da büyük payı var. Antalya'da turizm işletmelerinin yüzde 81'inden fazlası sürdürülebilir turizm belgesine sahip. Bu oran, çevresel ve kültürel değerlerimize verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır" dedi.

Gece müzeciliği gibi yenilikçi uygulamalarla sezonu 12 aya yaymayı, ziyaretçileri otel dışına çıkarmayı ve turistik hareketliliği kent merkezlerine taşımayı hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, "Alanya, Aspendos, Side, Patara gibi ören yerlerimizin gece saatlerinde de ziyarete açık olması, bu hedefin somut bir adımı. Antalya sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değildir. Spor turizminden gastronomiye, kültürden doğaya çok yönlü bir destinasyon olduğunu artık tüm dünya biliyor. Bu bilinçle Tour of Antalya'dan Runtalya'ya, golf turnuvalarından dalış turizmine çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe destek veriyoruz" ifadelerini kullandı. Turizmde temel hedefin ise çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği gözeterek, turizm faaliyetlerini 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak olduğunu açıklayan Bakan Ersoy, "Böylece tüm bölgelerimizin kalkınmasına katkı sağlamak ve yerel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu kapsamda Antalya'da yalnızca deniz, kum ve güneş değil; bisiklet turizmi, doğa ve spor turizmi, arkeoloji, gastronomi ve kültür rotalarıyla çok yönlü bir turizm anlayışını yaygınlaştırıyoruz. 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 28'i Antalya'da olmak üzere 58 bisiklet dostu konaklama tesisi hizmet vermektedir. Tour of Antalya, Runtalya Maratonu, Dünya Çocuklar Kupası gibi uluslararası spor organizasyonları, Antalya'nın çok yönlü tanıtımına hizmet etmektedir" dedi.