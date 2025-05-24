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        11 yaşındaki çocuğa istismar davasında 'tahliye' kararına tepki

        ANTALYA'da11 yaşındaki B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:10
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        11 yaşındaki çocuğa istismar davasında 'tahliye' kararına tepki
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        ANTALYA'da11 yaşındaki B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.K.Y.'nin (21) ilk duruşmada tahliye edilmesine, çocuğun annesi ve avukatları tepki gösterdi. Anne E.T., "Bir anne olarak yıkıldım. Bu sanığın bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum. İşin acı tarafı kızım ne yaşadığını bile bilmiyor" dedi.

        Antalya'da 11 yaşındaki B., sosyal medya hesabından tanıştığı E.K.Y.'ye 18 yaşında olduğunu belirterek, görüşmeye başladı. 21 Şubat'ta tanıştığı B.'yi okulunun önünden alan E.K.Y., küçük kızı önce çalıştığı dükkana ardından evine götürdü. E.K.Y., iddiaya göre çocuğa cinsel istismarda bulundu. Küçük kız, 2 gün E.K.Y.'nin evinde kaldı. Çocuğun ailesi, kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. 2'nci gün kayıp ilanını sosyal medyada gören E.K.Y., çocuğun annesi E.T.'ye sesli mesaj atarak, kızlarını getireceğini söyledi. Bunun üzerine E.T., polise haber vererek, şüphelinin yakalanmasını sağladı. İfadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen E.K.Y., tutuklandı. Adli tıp raporunda; küçük çocuğun iç çamaşırında, şüphelinin sperm hücresine rastlandığı kaydedildi. E.K.Y., geçen ay görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        'BAŞINA GELEBİLECEK HER ŞEYDEN KORKUYOR'

        Kızının psikolojik olarak çöktüğünü dile getiren E.T., "Kızımı babaannesinde zannediyordum. Fakat bu şahıs kızımı buluşmak için ikna etmiş. 2 gün boyunca kızımı yanında tuttu, hiçbir şekilde kızıma ulaşamadım. Şahıs kayıp ilanını gördükten sonra bana ulaştı, mesaj attı. Sesli mesajında, kızımı akşam dışarıda gezerken gördüğünü, yolda tesadüfen bulduğunu söyleyerek yanıma getirmek istedi. Tutuklanmıştı, şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Aylardır uyku uyuyamıyorum, bize hiçbir bayram gelmiyor, ona da bayram gelmesin. Bir anne olarak yıkıldım. Bu sanığın bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum. Kızım şu an psikolojik tedavi görüyor. Başına gelebilecek her şeyden korkuyor. İşin acı tarafı kızım ne yaşadığını bile bilmiyor" diye konuştu.

        'KARAR HÜKÜMLERE AÇIKÇA AYKIRI'

        Avukat Duygu Aydın, 3 Nisan'da görülen ilk duruşmada tahliye verildiğini belirterek, kararın hukuka aykırı olduğunu savundu. 11 yaşındaki çocuğun cezai ehliyetinin dahi bulunmadığını kaydeden Aydın, "Sanık, 11 yaşındaki mağdurun rızasının olduğu ve mağdur kendisini '18 yaşından büyüğüm' diye tanıttığı için tahliye edildi. 11 yaşındaki bir çocuğun cezai ehliyeti bile yok. Karar hükümlere açıkça aykırıdır" dedi. Avukat Halil Erbil ise "Olaydan 2 gün sonra iddianame düzenlenmiş. Bu normalde hukuk sisteminde çok ender rastlanan bir durum. 2 gün içerisinde iddianame düzenlenip, 1 ay içerisinde ilk duruşmada sanığa tahliye kararı verildi. Çocuğun yaşı sadece 11. 11 yaşındaki bir çocuğa yönelik daha önce hataya düşme ihtimaline binaen tahliye kararı verildiğini görmedim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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