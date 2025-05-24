11 yaşındaki çocuğa istismar davasında 'tahliye' kararına tepki

ANTALYA'da11 yaşındaki B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.K.Y.'nin (21) ilk duruşmada tahliye edilmesine, çocuğun annesi ve avukatları tepki gösterdi. Anne E.T., "Bir anne olarak yıkıldım. Bu sanığın bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum. İşin acı tarafı kızım ne yaşadığını bile bilmiyor" dedi.

Antalya'da 11 yaşındaki B., sosyal medya hesabından tanıştığı E.K.Y.'ye 18 yaşında olduğunu belirterek, görüşmeye başladı. 21 Şubat'ta tanıştığı B.'yi okulunun önünden alan E.K.Y., küçük kızı önce çalıştığı dükkana ardından evine götürdü. E.K.Y., iddiaya göre çocuğa cinsel istismarda bulundu. Küçük kız, 2 gün E.K.Y.'nin evinde kaldı. Çocuğun ailesi, kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. 2'nci gün kayıp ilanını sosyal medyada gören E.K.Y., çocuğun annesi E.T.'ye sesli mesaj atarak, kızlarını getireceğini söyledi. Bunun üzerine E.T., polise haber vererek, şüphelinin yakalanmasını sağladı. İfadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen E.K.Y., tutuklandı. Adli tıp raporunda; küçük çocuğun iç çamaşırında, şüphelinin sperm hücresine rastlandığı kaydedildi. E.K.Y., geçen ay görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.