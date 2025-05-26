Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü (2)
30BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ, 'PİŞMANIM' DEDİAntalya'da dün gece saatlerinde oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman'ın, polisteki ifadesi tamamlandı.
30BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ, 'PİŞMANIM' DEDİ
Antalya’da dün gece saatlerinde oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman'ın, polisteki ifadesi tamamlandı. Oğlunu yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman'ın, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Tolaman, kontrol sonrasında gazetecilerin sorduğu sorulara, “Pişmanım. Evet öncesinde tartıştık. Alkol içip içip sağa sola saldırıyordu" dedi. Tolaman, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.