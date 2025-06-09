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        Antalya İtfaiyesi yaz sezonuna hazır

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla olası yangın ve kurtarma operasyonu hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:55
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        Antalya İtfaiyesi yaz sezonuna hazır
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        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla olası yangın ve kurtarma operasyonu hazırlıklarını tamamladı. Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, yaz sezonunda en çok örtü ve arazi yangını ihbarları aldıklarını söyledi.

        Antalya'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, yaz aylarının başlamasıyla yangın riskinin arttığını söyledi. Vatandaşlara yangın risklerine yönelik yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Ahmet Coştan, "Vatandaşlarımız piknik yaptıkları alanlarda yaktıkları mangalların tam olarak söndüğünden emin olmalı. Ormanlara atılan cam şişeler, söndürülmemiş sigaralar ya da bilinçsizce yakılan otlar yangına sebep olabiliyor" dedi. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Coştan, "Örtü yangınları, ot yangınları, ormanlarda başlayan yangınlar sık sık ihbar alarak müdahale ettiğimiz olaylar arasında" diye konuştu.

        'KLİMA VE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR YANGINA YOL AÇABİLİYOR'

        Ev yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Coştan, yaz aylarında klima kullanımına bağlı elektrik tesisatlarında aşırı yüklenmeler yaşandığını söyledi. Coştan, "Özellikle eski binalarda elektrik tesisatı bu yükü kaldıramayabiliyor. Vatandaşlarımız evden çıkarken mutlaka klima, ocak, fırın gibi elektrikli aletleri kapatmalı. Prizlerde takılı kalan şarj cihazları da risk oluşturuyor" dedi.

        'EĞİTİMLİ PERSONEL VE GÜÇLÜ EKİPMANLARLA SEZONA HAZIRIZ'

        Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Coştan, "Ekipmanlarımızı gözden geçirdik, personel olarak gerekli eğitimlerimizi aldık. Araçlarımız ve teknik donanımımızla birlikte bu yaz sezonuna tam anlamıyla hazırız. Biz Antalya İtfaiyesi olarak her türlü yangın ve kurtarma operasyonuna hazırız. Ancak vatandaşlarımızın da yangın farkındalığıyla hareket etmesi, olası felaketlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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