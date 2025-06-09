Antalya İtfaiyesi yaz sezonuna hazır

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla olası yangın ve kurtarma operasyonu hazırlıklarını tamamladı. Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, yaz sezonunda en çok örtü ve arazi yangını ihbarları aldıklarını söyledi.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, yaz aylarının başlamasıyla yangın riskinin arttığını söyledi. Vatandaşlara yangın risklerine yönelik yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Ahmet Coştan, "Vatandaşlarımız piknik yaptıkları alanlarda yaktıkları mangalların tam olarak söndüğünden emin olmalı. Ormanlara atılan cam şişeler, söndürülmemiş sigaralar ya da bilinçsizce yakılan otlar yangına sebep olabiliyor" dedi. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Coştan, "Örtü yangınları, ot yangınları, ormanlarda başlayan yangınlar sık sık ihbar alarak müdahale ettiğimiz olaylar arasında" diye konuştu.

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