Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Plajdaki 1000 liralık şezlong ücreti, yarıya düşürüldü

        ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi'nde bulunan Mermerli Plajı'nda şezlong ücretinin 1000 TL olarak uygulanmasına yönelik tepki sonrası, Antalya Valiliği, şezlong kiralama bedelinin güncellenerek 500 TL olarak uygulanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plajdaki 1000 liralık şezlong ücreti, yarıya düşürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi'nde bulunan Mermerli Plajı'nda şezlong ücretinin 1000 TL olarak uygulanmasına yönelik tepki sonrası, Antalya Valiliği, şezlong kiralama bedelinin güncellenerek 500 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Bir otel tarafından kiralanan plaja, tadilat yazısı asıldı.

        Kentte tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nın yan tarafındaki Mermerli Plajı'nda 1000 TL'lik şezlong ücreti uygulanmaya başlaması üzerine sosyal medyada birçok kişi duruma tepki gösterdi. Bayram için gelen bazı tatilciler, Mermerli Plajı'nın hem giriş ücretinin hem de yiyecek içecek fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi. Tepkilerin artması üzerine, Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şezlong ücretinin 500 TL olarak uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

        Mermerli Plajı'nın 28 Mayıs 2025'te Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iştirak şirketi AYDAŞ tarafından bir otele 'herkese açık olmak kaydıyla' kiralandığı bildirilen Valilik açıklamasında, günlük şezlong kiralama ücretinin ise Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerinde uygulanan kira bedelleri dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, işletmeci firma ile yapılan görüşme sonucunda, şezlong günlük kira bedelinin 500 TL olarak uygulanmasına karar verildiği vurgulandı.

        Giriş kapısına 'Tadilat nedeniyle kapalıdır' yazısı konulan işletmenin yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
        İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        50 kilometre kaçtı... Kayalıkta mahsur kaldı! 18 gün kayboldu! Ferdinand-2!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!

        Benzer Haberler

        Bu okulun öğrencileri piyano çalmayı da sebze yetiştirmeyi de öğreniyor
        Bu okulun öğrencileri piyano çalmayı da sebze yetiştirmeyi de öğreniyor
        Yapay zeka, turizmde misafir karşılaması yapmaya başladı
        Yapay zeka, turizmde misafir karşılaması yapmaya başladı
        Türkiye'nin mermer ihracatının yüzde 15'i Batı Akdeniz'den
        Türkiye'nin mermer ihracatının yüzde 15'i Batı Akdeniz'den
        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru için tören düze...
        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru için tören düze...
        19 saat kaldığı enkazda kolunu kaybeden Üstün'ün hayali pilotluk
        19 saat kaldığı enkazda kolunu kaybeden Üstün'ün hayali pilotluk
        40 metreden suya atlayıp, ağır yaralandı
        40 metreden suya atlayıp, ağır yaralandı