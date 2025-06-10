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        'Bana yaptıklarını unutamıyorum, sadece adalet istiyorum'

        ANTALYA'datiyatro eğitimine giden ve o dönem 13 yaşında olan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 17:45 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:50
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        'Bana yaptıklarını unutamıyorum, sadece adalet istiyorum'
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        ANTALYA'datiyatro eğitimine giden ve o dönem 13 yaşında olan Y.E.'ye (27) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan tiyatro yönetmeni-yazar Ü.Z.A. (51), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada gözyaşlarıyla ifade veren Y.E., "Bana yaptıklarını unutamıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

        2011 yılında halası, Y.E.'yi anne ve babasının ayrılığından etkilenmemesi için özel bir oda tiyatrosuna yazdırdı. İddiaya göre, tiyatro yönetmeni-yazar Ü.Z.A. bir süre sonra öğrencisine duygusal konuşmalar yaparak, aşk şiirleri yazdı. Aynı yılın mart ayında Ü.Z.A., Y.E.'ye bir e-posta hesabı açıp, şifresini yazdığı kağıt verdi. Y.E. e-posta adresinin 'taslaklar' bölümüne girdiğinde, kendisine yazılmış aşk şiirlerini gördü. Ü.Z.A., iddiaya göre 2011 yılının Temmuz ayında Y.E.'ye cinsel istismarda bulundu. Y.E.'nin günlük olarak kullandığı ve yaşananları anlattığı defteri bulan annesi, yaşananlardan haberdar oldu. Y.E., geçen yıl Ü.Z.A.'dan şikayetçi oldu. Hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılan tutuksuz sanık Ü.Z.A., bugün Antalya 4'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık Ü.Z.A., Y.E. ile taraflar ve avukatları duruşma salonunda yer aldı.

        'İFTİRA ATMAK İÇİN HİÇBİR SEBEBİM YOK'

        Mahkemede ifade veren Y.E., gözyaşlarına hakim olmadı. Yaşadığı olayı hala hatırladığını söyleyen Y.E., "Hakim bey ben 27 yaşımdayım, iyi bir üniversiteden mezunum. Hayatımda eksik yok. Benim iftira atmak için hiçbir sebebim yok. Benim bu insanların hiçbiriyle işim olmazdı ama ben, bana yaptıklarını unutamıyorum. Her şeyi hatırlıyorum, bana her şeyi sorabilirsiniz, her şeyi anlatırım. Ben sadece adalet istiyorum" diye konuştu. Ü.Z.A. ise duruşmadaki ifadesinde suçlamaları reddetti. Duruşma sanığının tutuksuzluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan Y.E.'nin avukatı Müjde Tozbey, "Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olma talebinde bulundu ve mahkeme tarafından kabul edildi" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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