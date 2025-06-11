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        Evinin bahçesinde tabancayla vuruldu, hastanede öldü

        ANTALYA'da evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:58
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        Evinin bahçesinde tabancayla vuruldu, hastanede öldü
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        ANTALYA'da evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Suriyeli Abdurrahman Omar, evinin bahçesinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sol göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanan Omar, yere yığıldı. Yakınları tarafından özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdurrahman Omar, kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin bahçesi ve çevresinde inceleme yaparken, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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