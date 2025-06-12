Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Duşa kabin camı patladı, emekli akademisyen yaralandı

        ANTALYA'da emekli akademisyen Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duşa kabin camı patladı, emekli akademisyen yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da emekli akademisyen Doç. Dr. Kemal Koçak (80), evinde duş aldığı sırada duşa kabin camının patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Vücudunda kesikler oluşan Koçak, hastanede 20 dikiş atıldığını, yaşadığı travmanın kendisinde derin iz bıraktığını söyledi.

        Emekli akademisyen Doç. Dr. Kemal Koçak, iki hafta önce duştan çıktığı sırada duşa kabin camının patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Doç. Dr. Koçak, telefonla eşi Şeref Koçak’a (69) haber verdi. Eve gelen eşi Doç. Dr. Kemal Koçak’ı vücudundaki kesiklere müdahale ettikten sonra özel aracıyla hastaneye götürdü. Acil serviste eline 20 dikiş atılan Doç. Dr. Koçak, ardından taburcu edildi.

        'ELİM, AYAĞIM HER TARAFIM KAN İÇİNDEYDİ'

        Özellikle sağ elinin ciddi şekilde kesildiğini anlatan Doç. Dr. Koçak, bir parçanın ayak parmağına isabet etmesiyle damarının patladığını ve ciddi kan kaybettiğini söyledi. Duşa kabini kaydırdığı an patladığını belirten Doç. Dr. Koçak, “Duşa girmiştim. Tam çıkarken duşa kabinin iki kanadını açıyordum ki sağ kanattan bomba patlaması gibi ses duydum. Tüm camlar üzerime yağdı. Cam parçaları kolumun, ayaklarımın üzerinden yere dağıldı. Ne olduğunu anlayamadım. Elim, ayağım her tarafım kan içindeydi. Eşim de evde yoktu. Hareket edemiyordum. Cama basmak üzereydim. Büyük zorlukla bir adım attım ve banyodaki telefondan eşimi aradım" dedi.

        'ARABA KULLANAMIYORUM’

        Acil serviste eline 20 dikiş atıldığını söyleyen Koçak, “Sağ başparmağımın yanındaki parmağın üzerindeki kemik çatlamış. Sağ elim neredeyse tamamen hasar gördü. Sol ayağımda damar patlamış, küçük parmağımın tırnağı fırlamış. Araba kullanamıyorum, hala tedavi görüyorum" diye konuştu.

        'CAM ÜRETİCİLERİ DAHA DİKKATLİ OLMALI'

        Yaşadığı olayın ardından cam güvenliği konusunda bilgi edindiğini belirten Doç. Dr. Kemal Koçak, “Öğrendiğim kadarıyla, çift cam arasına dört milimlik bir film yerleştirilirse bu şekilde dağılma olmuyormuş. Eğer film konmamışsa, camın her iki tarafına da film yapılması gerektiğini öğrendim. Camları üretenlerin, uygulayanların, satanların ve montajını yapan ustaların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

        'ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN'

        Şeref Koçak ise eve gittiğinde eşini kanlar içerisinde gördüğünü belirterek, “Kemal Bey beni aradı, 'Çabuk eve gel, her tarafım kan içinde' dedi. Koşa koşa eve geldim. Gerçekten her yer kan içindeydi. Çok telaşlandım. Buz koyduk, yaraları sardık ve hemen hastaneye götürdük. Hastanede müdahale yapıldı. Şok oldum, bu olay beni çok etkiledi. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama

        Benzer Haberler

        AK Parti heyetinden KUTBO'ya ziyaret
        AK Parti heyetinden KUTBO'ya ziyaret
        Tansiyon hastalarının yarısı hasta olduğundan habersiz
        Tansiyon hastalarının yarısı hasta olduğundan habersiz
        18 yaşından küçük 3 kişiyi, cinsel ilişki bahanesiyle dolandırıp darbettile...
        18 yaşından küçük 3 kişiyi, cinsel ilişki bahanesiyle dolandırıp darbettile...
        Otelin bodrum katında çıkan yangında yüzlerce turist tahliye edildi
        Otelin bodrum katında çıkan yangında yüzlerce turist tahliye edildi
        Tarihi köprünün taşları, mangal ateşiyle zarar gördü
        Tarihi köprünün taşları, mangal ateşiyle zarar gördü
        Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali başladı
        Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali başladı