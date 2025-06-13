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        Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın; turistler tahliye edildi

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:46
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        Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın; turistler tahliye edildi
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. İçerideki az sayıda turistin tahliye edildiği yangın, söndürüldü. Halihazırda mühürlü olan otelin geçmişte defalarca mühürlendiği, birden fazla mühür bozma nedeniyle adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

        Alanya'ya bağlı Payallar Mahallesi'ndeki bir otelin makine dairesinde, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alanya Belediyesi tarafından çok kez mühürlendiği öğrenilen ve yangın sırasında kapıları mühürlü olan oteldeki müşteriler hızla tahliye edildi. Yoğun duman oluşan otele, ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        MAKİNE DAİRESİNDE ÇIKTI

        Yangın sonrası açıklamada bulunan otel sahibi Bahri Şanlı, "Bu otelin sahibi olduğu şirketin sahibiyim. Yetkilisiyim. Bu otel Alanya Belediyesi tarafından tüm kapılar, giriş çıkış kapılarının tamamı mühürlü. Ama yan otel de mühürlü. Bu otel yangın yönetmeliğine uygun yapıldı. Şu anda hiçbir maddi zarar yok. Maddi zarar da kablo. Kablolar ateş almış; mühürlü olduğu, giremediğimiz için. Yangın makine dairesinde çıktı. Panoların olduğu yer de su almış. Belediyeye defalarca müracaat ettik. 'Bunların önlemini alalım' diye ama izin vermediler. Biz mühürleri şimdi kırdık. Hava sirkülasyonu olmadığı için kablo yanıyor. Çok fazla sis çıkıyor. Dolayısıyla yangın büyük panik oluşturdu" dedi.

        Otelde az sayıda tatilci olduğunu, onları da kendilerinin tahliye ettiğini aktaran Şanlı, zararın dışında bir şey olmadığını, bir personelin dumandan hafif etkilendiğini anlattı.

        'MÜHÜR BOZMA'DAN ADLİ İŞLEM YAPILMIŞ

        Diğer yandan Alanya Belediyesi ekipleri tarafından daha önce birçok kez mühürlenen otelle ilgili çok sayıda 'Mühür fekki' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Otelle ilgili ruhsatlandırma ve mevzuata aykırı faaliyette bulunulması nedeniyle çok sayıda idari ve adli işlem uygulandığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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