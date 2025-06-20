Hisarçandır'da ormanda dinamit tehlikesine karşı köylülerden imza kampanyası

ANTALYA'da bir kalker ocağının doğa harikası ve geniş ormanlık alanlara sahip Hisarçandır bölgesinde patlatmalı üretim amacıyla yaptığı başvurunun kabul edilmemesi için köylüler, imza kampanyası başlattı.

Türkiye'nin en önemli endemik alanlarından biri olan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan, Büyükşehir yasası öncesinde köy statüsündeki Hisarçandır'da ormanlık alanları da içeren bölgede patlatmalı kalker ocağı açılmak istenmesine karşı köylüler, imza kampanyası başlattı. Tarihi ve turistik Likya Yolu'nun içinden geçtiği, zengin su kaynaklarına sahip, AFAD tarafından heyelan bölgesi ilan edilen alanda, bir şirketin 2026'da sona erecek işletme ruhsatı bitmeden, patlatmalı üretim izni alarak ruhsat süresini uzatmaya çalıştığı belirtildi.

YENİ MÜCADELE BAŞLATILDI

Patlatmalı kalker ocağının açılmaması için imza kampanyası başlatan bölge halkı, ortak bir açıklamada bulundu. 'Hisarçandır Köylüleri Tehlikenin Eşiğinde: Patlatmalı Taş Ocağına Hayır' başlıklı açıklamada, bölge halkının yıllar önce bu ocağın ruhsatını iptal ettirdiği, bölgenin yeniden tehdit altında olduğu vurgulandı. Antalya'nın batısında, Torosların eteklerinde yer alan Hisarçandır'ın hemen yanında bulunan ormanda faaliyet gösteren kalker ocağının, bu kez de patlatmalı üretim için başvuruda bulunduğu ancak köy halkının, bu ocağa karşı yeni bir mücadele başlattığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: