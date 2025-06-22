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        Kas erimesi hastası Ege'nin tedavisi için zamanla yarış

        ANTALYA'da 8 yıldır Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Ege Maltepe'nin (12), yeniden yürüyebilmesi için Dubai'de uygulanan 2,9 milyon dolarlık gen tedavisi olması gerekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:05
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        Kas erimesi hastası Ege'nin tedavisi için zamanla yarış
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        ANTALYA'da 8 yıldır Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Ege Maltepe'nin (12), yeniden yürüyebilmesi için Dubai'de uygulanan 2,9 milyon dolarlık gen tedavisi olması gerekiyor. Kendisi için başlatılan kampanyanın yüzde 10'da olduğunu söyleyen Ege, "Yürüyebilseydim, arkadaşlarımın olduğu bir okula gitmek isterdim. En kısa sürede Dubai'ye gidip iyileşmek istiyorum" dedi.

        Kentte yaşayan Ege Maltepe, nadir görülen ve kasların zamanla zayıflayıp erimesine neden olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor. ABD ve Dubai'de uygulanan gen tedavisi yöntemi ise Ege'nin yeniden yürüyebilmesi için umut olurken, aile 2,9 milyon dolarlık tedavi masrafı için Dubai'deki hastaneyle iletişime geçti. Tedavi öncesi yapılan testlerin ardından Ege'nin tedaviye uygun olduğu belirlendi. Ege'nin yürüyebilme hayalini gerçekleştirebilmesi için ailesi tarafından başlatılan Valilik onaylı yardım kampanyasında, şu ana kadar gerekli tutarın yüzde 10'u toplandı.

        'BU HASTALIĞI EGE İLE BİRLİKTE TANIDIK'

        Ege'nin annesi Zeynep Solmaz Maltepe (52), "Ege'nin hastalığını 4 yaşındayken, sıradan bir doktor muayenesinde fark ettik. O günden bugüne, Ege ile hayatımız bu şekilde devam etti. Öğrendiğimizde psikolojik olarak evimizde bir deprem olmuş gibi hissettik. Ancak eşimle ben, Ege uyuduktan sonra her gece hastalıkla ilgili okuduk, araştırdık. Biz bu hastalığı Ege ile birlikte tanıdık" dedi.

        İki yıl önce geliştirilen tedavi yönteminin umut olduğunu belirten Maltepe, "ABD ve Dubai'de uygulanan bu yöntem bizim için büyük bir umut oldu. Yaşadığımız ülkeye en yakın yer Dubai olduğundan, tedavi süreci için oraya gitmeyi planladık. Hastane bizden önce Ege'nin tedaviye uygun olup olmadığını anlamak için kan örnekleri istedi. Dubai'ye gittik ve Ege'nin kanları alındı. 10 gün sonra sonuç geldi ve Ege tedaviye uygun bulundu. Bu haberle birlikte büyük bir umut doğdu içimizde. Yolumuz uzun çünkü tedavinin maliyeti 2,9 milyon dolar. Ege için başlatılan kampanya, şu anda yüzde 10 seviyesinde. Bu yılın sonuna kadar gerekli desteği toplayıp tedaviye başlayabiliriz diye umut ediyorum" diye konuştu.

        KAMPANYA İÇİN RESİM ÇİZİYOR

        Anne Maltepe, Ege'nin kampanyaya kendi çabalarıyla destek vermek istediğini belirterek, "Bu süreçte Ege de kendi çabalarıyla katkı sağlamak istiyor. Kendini motive etmek için yaptığı resimleri bizimle paylaşıyor. Bir gün, 'Anne, madem böyle bir şeye ihtiyacımız var, ben de destek olmak istiyorum' dedi. Çizimlerini tişörtlere basarak satmayı ve buradan elde edilecek gelirle kampanyaya katkı sağlamayı önerdi. Daha önceden yaptığı resimleri bu süreçte kullandık, ama hala durmadan çiziyor. Her gün yeni bir şey karalıyor, en beğendiklerini bana getiriyor, ben de onları bir dosyada biriktiriyorum. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        'BİSİKLET SÜRMEK İSTERDİM'

        Ege Maltepe ise hayalini şu sözlerle anlattı:

        "Çizim ve resim yapmayı, oyun oynamayı çok seviyorum. Resimlerimi tişörte çevirerek kendime katkıda bulunuyorum. En büyük hayalim yürümek. Yürüyebilseydim, bisiklet sürmek isterdim. Skuter kullanmak isterdim. Arkadaşlarımın olduğu bir okula gitmek isterdim. Onlarla hep teneffüse çıkmak isterdim. En kısa sürede Dubai'ye gidip iyileşmek istiyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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