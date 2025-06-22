Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da arazi yangını; ormana sıçramaması için yoğun müdahale

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde arazide çıkan yangının, yakındaki ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da arazi yangını; ormana sıçramaması için yoğun müdahale
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde arazide çıkan yangının, yakındaki ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kumluca'da bağlı Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyüyerek hızla yayılan yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangının yakındaki ormana sıçramaması için 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale başlatıldı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor
        Antalya'da makilik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor
        Antalya'nın "gizemli mağarası" Altınbeşik'teki biyolojik çeşitlilik su altı...
        Antalya'nın "gizemli mağarası" Altınbeşik'teki biyolojik çeşitlilik su altı...
        Velilerin alkışlı desteğiyle son saniyede salona girdi
        Velilerin alkışlı desteğiyle son saniyede salona girdi
        Serik İşitme Engelliler Derneği üyelerinden jandarma ekibine sürpriz etkinl...
        Serik İşitme Engelliler Derneği üyelerinden jandarma ekibine sürpriz etkinl...
        Ömer, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpmasıyla öldü
        Ömer, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpmasıyla öldü
        Antalya'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Antalya'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi