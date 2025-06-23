Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki sarp kayalık bölgede çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına aldı.

Sarısu Mahallesi'ndeki Tünektepe Teleferik Tesisi karşısındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sarp arazide çıkan yangına helikopter ve yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi. Karadan ise arazözler ve çok sayıda orman işçisiyle söndürme çalışması yürütüldü. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgenin hemen üzerinde ise elektrik tellerinin bulunduğu görüldü.