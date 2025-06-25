Antalya'da orman yangını

Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yakınında seraların bulunduğu alanda başlayan yangına, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme helikopterinin de yer aldığı kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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