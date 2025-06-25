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        Antalya'da orman yangını

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:21 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:25
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        Antalya'da orman yangını
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yakınında seraların bulunduğu alanda başlayan yangına, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme helikopterinin de yer aldığı kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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