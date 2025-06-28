Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ümit Özdağ: Hem TBMM'de hem de Türkiye'yi yöneten kadrolar içerisinde olacağız

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Önümüzdeki seçimlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Özdağ: Hem TBMM'de hem de Türkiye'yi yöneten kadrolar içerisinde olacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Önümüzdeki seçimlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimlerden sonra Zafer Partisi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacak hem de Türkiye’yi yöneten kadrolar içerisinde olacak” dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Antalya'nın Alanya ilçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe binası önünde toplanan partililer, Ümit Özdağ’ı slogan ve alkışlarla karşıladı. Burada konuşma yapan Ümit Özdağ, Silivri sürecine değinerek, “Bir süreden beri Silivri’de, terör örgütü lideri Öcalan’dan dolayı ve PKK terör örgütüyle yapılan müzakerelerden dolayı rehin tutuluyordum. 5 ay süren bu süreç sonunda tahliye edildim ama haksız, hukuksuz bir cezayla tahliye edildim. İnşallah bu karar da daha sonra istinafta bozulacak ve hak bir ölçüde de olsa yerini bulacaktır” dedi.

        'ZAFER PARTİSİ’Nİ HESABA KATMADAN SİYASET OLMAZ'

        Partisinin seçim vizyonuna değinen Ümit Özdağ, “5 aydan bu yana Zafer Partisi Genel Başkanı Silivri’de bir hücrede rehin tutulmasına rağmen, Zafer Partisi tabanı zinde, dinamik ve güçlü. Türk siyasetinde Zafer Partisi gerçeğini hesap etmeden, bundan sonra herhangi bir hesap yapmanın mümkün olmadığını herkes gayet net bir şekilde görüyor. Önümüzdeki seçimlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimlerden sonra Zafer Partisi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacak hem de Türkiye’yi yöneten kadrolar içerisinde olacak” diye konuştu.

        Ümit Özdağ’a açıklamasının ardından Alanyaspor forması ve çeşitli tesbihler hediye edildi. Özdağ daha sonra partililerle sohbet ederek parti binasından ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını (4)
        Antalya'da orman yangını (4)
        Kumluca Belediyesinden sıfır atık uygulaması
        Kumluca Belediyesinden sıfır atık uygulaması
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da orman yangını (3)
        Antalya'da orman yangını (3)
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahile akın etti
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahile akın etti