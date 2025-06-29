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        Antalya'da denize dökülen kanalda balık ölümlerine inceleme

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Turizm Bölgesi'nde denize dökülen su kanalında ölü balıklar kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:22
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        Antalya'da denize dökülen kanalda balık ölümlerine inceleme
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Turizm Bölgesi'nde denize dökülen su kanalında ölü balıklar kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

        Manavgat'ın dünyaca ünlü tatil merkezi olan Side'de, 5 yıldızlı iki otelin arasından geçerek denize dökülen su kanalında yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler inceleme başlattı. Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, balık ölümlerinin sebebinin su kanalına kimyasal maddelerin karışması sonucu olabileceği değerlendirildi. Geçen yıllarda da kanalda benzer şekilde balık ölümlerinin yaşandığı belirtildi. Manavgat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmek üzere ölü balıklardan ve kanal suyundan numune alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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