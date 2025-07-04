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        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara gözaltına alındı (3)

        İLBAŞKANI: NİYAZİ NEFİ KARA GÖZALTINA ALINDICHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın gözaltına alındığını belirterek, Manavgat'a gideceklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:05
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        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara gözaltına alındı (3)
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        İLBAŞKANI: NİYAZİ NEFİ KARA GÖZALTINA ALINDI

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın gözaltına alındığını belirterek, Manavgat’a gideceklerini söyledi. Sorgulamanın Antalya’da mı yoksa Manavgat’ta mı olacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını anlatan Kamacı, gözaltı sayısına ilişkin de “O konuda bilemiyoruz. Kimisi 30 kişi diyor, kimi 35 kişi diyor, kimi 38 kişi diyor. Bakacağız, resmi kanallardan bize bir şey gelmediği için, şu anda bilgi gelmediği için aramaya çalışıyoruz. Bütün yerleri araştırıyoruz ama bize bir türlü bilgi vermiyorlar" dedi.

        MİLLETVEKİLİ KAYA: NEREYE GÖTÜRÜLDÜKLERİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

        CHP Milletvekili Aykut Kaya da Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası belediye binasında partililerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Kaya, "Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine bu tarz haksız operasyon yapılıyor. Bu tarz operasyonlar yapılırken belediye başkanlarımız, belediye yöneticilerimiz rencide edilecek şekilde yapılıyor. Biz buna isyan ediyoruz. Avukatlarımızla süreci takip edeceğiz. Nereye götürüldüklerini bulmaya çalışıyoruz. Manavgat halkının iradesi söz konusu, iradeye sahip çıkacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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