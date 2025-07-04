Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya - Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara gözaltına alındı (7)

        CHP'LİLEREMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TOPLANDIManavgat Belediyesine düzenlenen operasyon sonrasında CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, milletvekilleri Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Aliye Coşar, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Demiröz, ilçe başkanları ve partililer, gözaltına alınan şüphelilerin getirildiği Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 22:07 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya - Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara gözaltına alındı (7)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP’LİLEREMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TOPLANDI

        Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyon sonrasında CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, milletvekilleri Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Aliye Coşar, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Demiröz, ilçe başkanları ve partililer, gözaltına alınan şüphelilerin getirildiği Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı.

        Gözaltına alınanlardan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 26 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor. Belediye Başkanı Kara’nın tansiyon sorunu yaşadığı, ilaçlarının verilmesinin ardından tansiyonun normale döndüğü öğrenildi. Burada bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Nail Kamacı, şunları söyledi:

        "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın iradesiyle elde ettiğimiz büyük zafer, iktidar cephesinde hazımsızlık yaratmış, seçimle baş edemeyenler yargı eliyle partimize yönelmiş sistematik saldırılara hız vermiştir. Bu kapsamda Manavgat Belediyemize yönelik başlatılan, bazı yöneticilerin gözaltına alınmasıyla devam eden süreci dikkatle ve ciddiyetle takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilkemiz açıktır. Ne suçu örteriz ne de iftiraya sessiz kalırız. Partimiz, halkçı ve temiz belediyecilik anlayışından asla taviz vermez. Ancak unutulmamalıdır ki, biz bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları saklayan yakınlarını koruyan anlayıştan değiliz. Biz, suça adı karışan kim varsa hukuk çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisiyiz. Öte yandan, hiçbir delile dayanmayan siyasi operasyonlarla, partimizin ve belediyelerimizin itibarsızlaştırılmasına da asla izin vermeyiz. Bir görüntüyle halkçı belediyecilik mücadelemiz lekelenemez. Genel Merkezimizce başlatılan parti içi incelemeler devam etmektedir. Sürecin hem hukuk devleti ilkeleriyle hem de partimizin iç denetim mekanizmalarıyla uyum içinde, adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi temel beklentimizdir. CHP Antalya İl Örgütü olarak, halkın iradesine, sosyal belediyeciliğe ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Lüks cipler kundaklandı
        Lüks cipler kundaklandı
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        İlk kez görüntülendiler
        İlk kez görüntülendiler
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara göza...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara göza...
        Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara göza...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara göza...
        GÜNCELLEME - Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın da aralarında bulunduğu 34...
        GÜNCELLEME - Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın da aralarında bulunduğu 34...
        GÜNCELLEME - Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş "rüşvet" iddiasıyla t...
        GÜNCELLEME - Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş "rüşvet" iddiasıyla t...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara göza...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara göza...