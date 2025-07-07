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        Rektör Özkan: Aslanın pençeleri biraz daha yukarı gelse hastamız gözünü kaybedebilirdi (2)

        REKTÖRE,ASLANLA YAŞADIKLARINI ANLATTIAkdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:50
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        Rektör Özkan: Aslanın pençeleri biraz daha yukarı gelse hastamız gözünü kaybedebilirdi (2)
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        REKTÖRE,ASLANLA YAŞADIKLARINI ANLATTI

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın hastanede kendisini ziyareti sırasında aslanla yaşadığı korkulu anları anlatan Süleyman Kır, “Sabaha yakın sivrisinekler var. Üzerimize battaniye çektik. Hanım, 'Ayağımın ucuna bir şey geldi' dedi. Battaniyeyi kafamdan kaldırdım, kaldırışımla beraber üstüme çöktü. Boğuşmaya başladık. Boynumdan ısırdı, can havliyle ben de boynundan bir tuttum. Hayvan boynundan tutunca 10 metre geri gitti. Öyle kurtuldum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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