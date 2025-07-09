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        Antalya'yı nem bulutları kapladı

        ANTALYA'da hava sıcaklığıyla birlikte nem oranı da sabah saatlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:09
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        Antalya'yı nem bulutları kapladı
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        ANTALYA'da hava sıcaklığıyla birlikte nem oranı da sabah saatlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Kentin silüetini oluşturan Beydağları, nem bulutları nedeniyle gözükmedi.

        Temmuz ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının zaman zaman mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte son günlerde nem oranı da yüksek seyrediyor. Kentte sıcak havayla birlikte nem oranı da yüzde 90 seviyelerine ulaşıyor. Özellikle sabah saatlerinde kenti nem bulutları kaplıyor. Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kenti kuş bakışı gören noktalardan bakıldığında binalar silüet olarak gözüküyor. Yüksek noktalardan denizi görmek imkansızlaşırken, kentin silüetini oluşturan Beydağları ise nem bulutları nedeniyle gözükmüyor.

        Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık da artıyor. Öğle saatlerinde 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, nem nedeniyle 35 derecelerde hissediliyor. Sıcak ve nemli havadan bunalan bazı kişiler serinlemek için denize giriyor. Sahile yürüyerek giden bir kişinin güneşten korunmak için plaj şemsiyesi kullandığı görüldü.

        YELPAZE VE EL PERVANESİYLE SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

        Öğle saatlerinde sahil bandında ve kent merkezinde etkili olan nem, açık havada vakit geçiren yerli ve yabancı turistleri bunalttı. Antalya Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi gibi kalabalık turistik bölgelerde insanların güneşten korunmak için şemsiye taşıdığı, bazı tatilcilerin ise serinlemek için el pervanesi ve yelpaze kullandığı görüldü.

        Sıcaktan bunalan sadece insanlar olmadı. Kent genelinde sokak hayvanlarının da gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığı gözlendi. Park, çardak altı, kaldırım kenarları ve ağaç gölgelerine sığınan kediler, öğle saatlerinde uzun süre hareketsiz kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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