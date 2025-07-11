Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste yapılan seçimde; CHP'li Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi avukat Büşra Özdemir, başkan vekili seçildi.

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