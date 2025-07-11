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        Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir oldu

        ANTALYABüyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'ne, CHP'li Büyükşehir Meclisi Üyesi Büşra Özdemir (37) seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:05
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        Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir oldu
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        ANTALYABüyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'ne, CHP'li Büyükşehir Meclisi Üyesi Büşra Özdemir (37) seçildi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste yapılan seçimde; CHP'li Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi avukat Büşra Özdemir, başkan vekili seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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