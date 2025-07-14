Yapay zeka ile tercih yapan öğrencilere 'dijital kimliğinizi ifşa etmeyin' uyarısı
TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, üniversite tercih döneminde yapay zeka kullanımının yaygınlaştığını, bu sürecin dijital mahremiyet açısından büyük riskler taşıdığını söyledi.
TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, üniversite tercih döneminde yapay zeka kullanımının yaygınlaştığını, bu sürecin dijital mahremiyet açısından büyük riskler taşıdığını söyledi. Baki, “Geleceğinizi soruyorsunuz ama o sistemler belki de sizin kişisel haritanızı çıkarıyor" uyarısında bulundu.
TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde öğrencilerin artık sıklıkla yapay zeka araçlarına başvurduğunu söyledi. Bunun ciddi bir veri güvenliği sorunu oluşturduğunu aktaran Baki, “Bir sınav biter, bin soru başlar. 'Hangi üniversite, hangi şehir, hangi bölüm?' Bu yıl bu sorular sadece rehber öğretmenlere değil, yapay zekaya da soruluyor. Ama farkında olmadan o satırlarda sadece tercih yapmıyor, kendilerini ifşa ediyorlar" dedi.
'BU VERİLER DİJİTAL KİMLİĞİNİZ'
Yapay zeka ile yapılan görüşmelerde puan, sıralama, şehir ve meslek gibi bilgilerin sadece veri değil, kişisel dijital kimliğin parçaları olduğunu vurgulayan Baki, “Yapay zekaya sorduğunuz her cümle, kim olduğunuzu anlatan bir şifre gibidir. Kimseye vermediğiniz bilgileri, yaşadığınız şehri, ekonomik durumunuzu, hatta hayal kırıklıklarınızı bizzat kendiniz yazıyorsunuz" diye konuştu.
'DİJİTAL PUSU'
ChatGPT ve benzeri platformların dışında, internette çok sayıda sahte yapay zeka sitesi olduğunu hatırlatan Baki, bu platformların tercih danışmanlığı kılıfıyla veri topladığını söyledi. Baki, “Adım adım sizi izliyor, kaydediyor, hatta pazarlıyor. Kime? Özel üniversitelere, reklam şirketlerine, profil pazarlayıcılara" uyarısında bulunarak, bu durumu 'dijital pusu' olarak tanımladı.
'TERCİH SİZDE Mİ, ALGORİTMADA MI'
Yapay zekanın bir danışman aracı olarak kullanılabileceğini, ancak yönlendirme riskine açık olduğunu kaydeden Baki, “Yapay zeka tarafsız değil, eğitilmiş bir zihin. Kimi zaman bir okulun reklamına, kimi zaman bir platformun algoritmasına hizmet eder. Tercihlerinizin yönünü algoritmalar mı çizecek, yoksa siz mi?" dedi. Öğrencilere ve velilere dijital mahremiyetin önemini hatırlatan Baki, “Yapay zeka bir araçtır. Ama direksiyon hala sizin elinizde mi? Bilginiz değerlidir. Ama mahremiyetiniz, ondan da kıymetlidir" diye konuştu.
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