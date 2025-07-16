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        Antalya Kent Konseyi'nden 'müze' mektubu

        ANTALYA Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yıkımına karar verilen Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mevcut binasının güçlendirilip, restore edilmesine ilişkin taleplerinin yer aldığı mektubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:40
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        Antalya Kent Konseyi'nden 'müze' mektubu
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        ANTALYA Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yıkımına karar verilen Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mevcut binasının güçlendirilip, restore edilmesine ilişkin taleplerinin yer aldığı mektubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.

        Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılıp, yerine yeni bir müze yapılacağı kararı ile ilgili birçok sivil toplum örgütü, meslek odası farklı görüşler ortaya koyuyor. Mevcut yapının korunarak, restore edilmesini savunan Antalya Kent Konseyi, konuya ilişkin taleplerini içeren mektubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.

        'YAPININ HİZMET VERDİĞİ ALAN GENİŞLETİLMELİ'

        Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Antalya Arkeoloji Müzesi'ne ilişkin gündemdeki sorunların çözümüne yönelik en uygun yaklaşımın mevcut müze yapısının, uluslararası bilimsel ve mesleki ilkelere uygun biçimde güçlendirilmesi ve ödüllü mimari projesi doğrultusunda restore edilip kullanılmaya devam edilmesi olduğu kaydedildi. Buna ek olarak, müzenin işlevlerini daha etkin biçimde yerine getirebilmesi amacıyla, yapının hizmet verdiği alanın genişletilmesi ve ihtiyaç duyulan ek yapıların çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda tasarlanarak inşa edilmesi önerisinde bulunuldu.

        'MEVCUT MÜZE YAPISI ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLERLE DONATILMALI'

        Açıklamada, "Antalya Bölge Müzesi'nin uzun erimli ve sürdürülebilir biçimde hizmet verebilmesi, mevcut müze yapısının çağdaş teknolojilerle donatılarak günümüz ihtiyaçlarına yanıt verebilir hâle getirilmesi, fikir ve anı değerinin korunması, alansal gelişim gereksiniminin yakın çevredeki kamu alanlarıyla bütünleşik biçimde karşılanması ve tüm bu ilkeleri temel alan çağdaş müzecilik anlayışının ulusal düzeyde düzenlenecek bir proje yarışması aracılığıyla tasarıma dönüştürülmesiyle mümkündür" denildi.

        'ÇAĞDAŞ MİMARİYE UYGUN YAPILARLA GENİŞLETİLMELİ'

        Antalya Kent Konseyi'nin müze ile ilgili çalışmalarının çok eskiye dayandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "2012 yılında yürütülen bir çalışmada müzemize komşu olan Karayolları ve Meteoroloji arazilerinin de birleştirilmesi suretiyle bir müze adası haline getirilmesi, bu yolla müzenin genişletilmesi gerektiği savunulmuştu. Antalya Valisi ve milletvekilleri dahil geniş kesimlerde kabul gören bu talebimiz, sonraki dönemde ne yazık ki uygulanamamıştır. Bu nedenle 2012 yılından kararlı bir şekilde konu üzerinde durarak mevcut müzenin belirttiğimiz koşullarda korunarak acilen genişletilmesini Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yine talep edilmektedir. Antalyalılar; Antalya Müzesi'nin, üzerinde bulunduğu adanın tamamına yayılmasını ve bu adada bulunan kamu binalarının başka yerlere taşınarak yeni müze mekanları için yer açılmasını, Antalya'nın en güzel parsellerinden biri olan Antalya Müzesi’nin çağdaş mimariye uygun yapılarla genişletilmesini istemektedir. Bu da kentimize, bölgemize ve ülkemize büyük değer katacaktır. Başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklara ilettiğimiz bu önerilerimizi dikkate almalarını beklemekteyiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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