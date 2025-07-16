Antalya'da 21 kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Çoban Koyu'nda Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri düzensiz göçü önleme amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Çoban Koyu mevkisinde karada bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Göçmenlerin denizden nakledilmesi için Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekibi görevlendirildi. Koya gelen 2 Sahil Güvenlik Botu bölgede bulunan düzensiz göçmenleri Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte bota alarak Kaş Limanı'na getirdi. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 göçmen ile 1 Türk organizatör Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.