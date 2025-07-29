Dükkanındaki gelinlikleri yakmaya çalışan iş yeri sahibine tazyikli suyla müdahale

ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediğini öne süren Bahadır T. (48), sahibi olduğu gelinlik dükkanında, üzerine kolonya döktüğü gelinlikleri yakmaya çalışırken itfaiyenin tazyikli su ile müdahalesinin ardından polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’ndeki gelinlik dükkanında meydana geldi. Boşanma sürecinde olduğu eşinin çocuklarını göstermediğini ileri süren Bahadır T., akşam saatlerinde sahibi olduğu iş yerine geldi. Bahadır T.'nin sinirli tavırları ve ruh halinden şüphelenen çevre esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören Bahadır T., dükkanın kapılarını kapatıp içerideki gelinlikleri makasla kesmeye, masa ve raflardaki süs eşyalarını kırmaya başladı. Cam vitrinleri tekmeleyen Bahadır T., daha sonra eline kolonya alıp gelinliklerin üzerine döktü. Mutfaktaki tüpü de sürükleyip iş yerinin ortasına getiren Bahadır T., dükkanı yakmakla tehdit etti. Polis ekiplerinin yanı sıra adrese gelen Bahadır T.'nin bazı yakınları da kapının dışından uzun süre kendisini ikna etmeye çalıştı. Çocuklarının velayetini almak istediğini ve onları uzun süredir göremediğini söyleyen Bahadır T., ikna çabalarına karşılık vermedi. Bahadır T., elinde çakmakla gelinliklerin üzerine benzin döküp tehditlerini sürdürdü, zaman zaman bağırarak polis ekiplerine tepki gösterdi.