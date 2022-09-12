Elmalı Devlet Hastanesine 13 yeni doktor atandı

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ANTALYA (AA) - Elmalı Devlet Hastanesine 13 yeni pratisyen hekimin atandığı bildirildi.

Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Birkan Karıklar, yaptığı açıklamada, 9 uzman doktor ve 1 pratisyen hekimin görev yaptığı hastanelerine yeni atamaların yapılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Karıklar, ataması yapılan doktorların da en kısa sürede görevlerine başlayacağını vurguladı.

Elmalı Devlet Hastanesine atanan pratisyen doktorlar Ayşe İrem Özdemir, Alperen Burak Kocabıyık, Cansu Yıldız, Gizem Ertürk, Hıdır Erdem Gürman, Işılay Nergiz, Kadir Kaan Zengin, Mehmet Altıngeyik, Melih Tatlı, Muhammet Yağız İbiloğlu, Mine Balaban, Umur Berk Kurt ve Ece Demiral görevine başladı.

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