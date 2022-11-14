Tek yumurta ikizleri, anne karnındaki lazer tedavisiyle hayata tutundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde anne karnındayken uygulanan lazer cerrahi tedavisi sayesinde anne karnına tutunan tek yumurta ikizlerinin sağlıklı olarak dünyaya geldiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şerife Yiğen gebeliğinin 19. haftasında bazı şikayetlerle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Perinatoloji Kliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerde tek yumurta ikizlerinde görülen ikizden ikize transfüzyon sendromu geliştiği tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Perinatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ile Doç. Dr. Cem Sanhal, anne karnındaki bebeklere lazer cerrahisi uyguladı.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen işlem sayesinde sağlıklı bir gebelik geçiren Yiğen'in, hamileliğinin 32. haftasında dünyaya getirdiği "Zümra" ve "Yüsra" ismi verilen ikiz bebekler şimdi bir yaşını doldurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Yiğen, bebeklerinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Onları sağlıklı büyütmenin mucize gibi olduğunu anlatan Yiğen, "Açıkçası ben çok ümitli değildim ama sağ olsunlar hocalarımızın yardımlarıyla adeta bir mucize yaşadım. Bana çok güzel bir hediye verdiler. Kendilerine hep duacıyım. Tedavi sürecimde bana yardımcı olan tüm Akdeniz Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- "Bu işlem, Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabiliyor"

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu da ikizden ikize transfüzyon sendromunun tek yumurta ikizlerinin yüzde 10-15'inde görülen bir durum olduğunu dile getirdi.

İkizler arasında kan akım dengesizliği sonucu bu rahatsızlığın olduğunu aktaran Mendilcioğlu, şunları kaydetti:

"Bebeklerin kaybına ya da hayatta kalanlarda ağır nörolojik hasarlara yol açabilir. Bir bebeğin içinde bulunduğu sıvı normalden fazla artarken diğerininki ileri derecede azalmaktadır. Bu durum erken doğum riskini de arttırmaktadır. En önemli tedavisi anne karnında iken yapılan lazer cerrahisidir. Anne karnında yapılan ve bu bebeklerin yaşamını kurtaran lazer cerrahisi tedavisi Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabiliyor. Anne, başarılı bir operasyon sonrasında sağlıklı bir gebelik sürecine devam etti. Bebeklerin doğumu sonrası şu an bir yaşını geçtiler ve gayet sağlıklılar."

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