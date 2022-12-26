Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Evdeki şüpheliler H.T. ve M.T. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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