CK Enerji, Antalya'da 1000 öğrenciye spor kıyafeti hediye etti

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ANTALYA (AA) - CK Enerji Akdeniz Elektrik'in, Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) Projesi kapsamında 1000 öğrenciye spor kıyafeti hediye ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, toplumun gelişimine katkı sunan sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alan CK Enerji'nin, Antalya Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde hayata geçirilen ASİST Projesi'ne destek olduğu belirtildi.

Enerji Okuryazarlığı, Sporun Enerjisi gibi sosyal sorumluluk projelerini yürüten CK Enerji'nin, ASİST Projesi çerçevesinde Antalya'da ilk ve ortaokulda eğitim gören 1000 öğrenciye forma ve ayakkabı dağıtımı yaptığı ifade edildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan'ın ve CK Enerji'nin yöneticilerinin, Kepez Yedi Kuyular İlkokulu'ndaki çocuklara spor kıyafetlerini teslim ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'da yürütülen ASİST Projesi'nin çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırırken spora yönelterek kişisel gelişim ve sosyal becerilerine katkı sunacağına eminiz. CK Enerji olarak toplumun gelişimine katkı sunan sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda 2018'de başlattığımız Enerji Okuryazarlığı Projemiz ile Antalya, Sivas ve İstanbul Avrupa Yakası'nda valilik ve milli eğitim müdürlüklerimiz ile birlikte belirlenen pilot okullarda enerjinin verimli kullanımı ve tasarrufu konusunda çocuklarımızı bilinçlendirme yönünde çalışmalarımız sürüyor. Yine Mayıs 2022'den itibaren devreye aldığımız Sporun Enerjisi Projemiz ile de ihtiyaç sahibi genç sporcularımıza maddi destek sunarak onların yanında yer almaya gayret ediyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı da Kepez ilçesinde öğrencilere hediye ettikleri spor kıyafetlerine destekte bulunan CK Enerji grubuna teşekkür etti.









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