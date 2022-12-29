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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesinde konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesinde konuştu:

ANTALYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 20 senedir inşa edilen dev eserlerin, Türkiye'nin geleceğinin ve 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize tüm gücümüzle devam ediyoruz. 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol yapımı devam ediyor." dedi.

Karaismailoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesinde İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Ardından Kasaba-Sütleğen yolunun temel atma törenine iştirak eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın 3 mevsim bahar, bir mevsim yaz yaşayan, binlerce yıllık tarihi ile nice medeniyeti bağrında taşıyan dünyanın nadide şehirlerinden olduğunu söyledi.

Turkuaz rengi denizi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan ve mert insanıyla kentin Türkiye'nin hülasası, nüvesi, Doğu Akdeniz'in ise incisi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bu nedenle bakanlık olarak Antalya'yı marka şehre dönüştürmek için adeta hizmet fırtınası başlattıklarını ifade etti.

Turizm ile şehrin Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Antalya'ya yatırımın Türkiye'nin itibarına yapılan yatırım olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, 80 ilde olduğu gibi Antalya'da da yatırımları bütünsel kalkınmayı destekleyecek yaklaşımlarla ele aldıklarına dikkati çekerek, "Antalya'yı özellikle ulaşımda güvenli bir turizm destinasyonuna dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda yarının Antalya'sı için gerekli adımları atıyor, altyapı projelerini kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakanlığın sorumluluğundaki en önemli hizmet kolları arasında kara yolu taşımacılığının geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kilit önemdedir. Deyim yerindeyse lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir görevi yerine getirir. Ülkelerin çehresinin aydınlatılmasında pay sahibi olan kara yolu taşımacılığı, uluslararası ticarette rekabet avantajının elde edilmesinde de büyük rol oynayarak ekonomiye doğrudan katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bölgenin gün geçtikçe artan ulaşım talebi karşılanacak"

Kasaba-Sütleğen Yolu Projesi'nin Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ni Elmalı-Kalkan Ayrımı Yolu'na bağlayan önemli bir proje olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Seracılık faaliyetlerinin üretimi ve sevkiyatının sağlandığı, yaylacılık faaliyetlerinin de yoğun olduğu 38 kilometre uzunluğundaki güzergah bitümlü sıcak karışım standardına dönüştürülecek. Bu projenin tamamlanması ile bölgenin gün geçtikçe artan ulaşım talebi karşılanacak. Ayrıca mevcut yolun geometrik ve fiziki standartları arttırılarak güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlanacak. Güzergahı daha yüksek standartlara taşıyan proje, konforlu ulaşım imkanları ile turizm ve tarım faaliyetleri için de büyük önem taşıyor."

Karaismailoğlu, yolun tamamlanmasıyla seyahat sürelerinin azalacağını, trafik güvenliğinin yükseleceğini, zaman ve yakıt tasarrufu ile milli ekonomiye katkı sağlanacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Halkımızın çok sevdiği 'yola yolladım seni, yollar yormasın seni' diye bir türkü var. Son 20 yılda mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı yaklaşık 29 bin kilometreye çıkararak, yol vermeyen vadileri viyadüklerle, dağları tünellerle aşarak bu türkümüzdeki temenniyi gerçeğe dönüştürüyoruz. 20 senedir inşa ettiğimiz dev eserler, Türkiye'mizin geleceğinin, 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak. Cumhurbaşkanımız liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize tüm gücümüzle devam ediyoruz. 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol yapımı devam ediyor. 458 kilometre uzunluğunda 127 kara yolu tüneli, 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediyoruz. Bu yıl nasıl her sözümüzü tuttuysak 2023'te de 'Durmak yok, yola devam' diyoruz."

Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "5 bine yakın şantiyemiz ve hizmet noktamızda, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "36 milyar 480 milyon liranın üstünde harcama yaptık"

Kente yapılan ulaşım ve iletişim yatırımları hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2003 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 4 milyar 680 milyonu yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere 36 milyar 480 milyon liranın üstünde harcama yaptık. 2003'te sadece 197 kilometre bölünmüş yolu olan Antalya'ya 496 kilometre daha bölünmüş yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 693 kilometreye çıkardık. Alanya Doğu Çevre Yolu, Antalya-Manavgat ayrımı Taşağıl-Konya Yolu, Kızılkaya-Bozova-Korkuteli-Elmalı-Finike yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa-Mersin yolu, Antalya-Kemer-Tekirova-Finike yolu projeleri gibi 19 büyük kara yolu projesinin çalışmasına da devam ediyoruz. Fasalis Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdik. 1292 metre uzunluğunda 2x2 şeritli çift tüplü olarak inşa ettiğimiz tünelimiz ile Antalya'nın batısındaki beldelerine ulaşımı güçlendirdik."

Kara yollarını bir akarsu gibi gördüklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Çünkü akarsular gittikleri yerleri nasıl canlandırıyor, yeşillendiriyor, hareketlendiriyorsa bizim yollarımız da gittikleri her bölgenin üretimine, sanayisine, istihdamına, tarımına oldukça fazla katkı sağlıyor. Bunun sonucunda hem akaryakıt hem de zaman tasarrufu sağlanıyor. İnşallah bunların hepsini bir an önce bitireceğiz. Antalya ile birlikte Türkiye'nin büyümesine katkı sunacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, konuşmaların ardından Kasaba-Sütleğen yolunun temelini attı.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile AK Parti Antalya milletvekilleri ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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