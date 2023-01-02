Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda A.Ö. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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