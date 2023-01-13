Kepez Devlet Hastanesi'nde "uyku polikliniği" oluşturuldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi'nde kurulan uyku polikliniğinde, horlama, uyku esnasında solunumun durması olarak bilinen uyku apnesi gibi sorunların nedenleri araştırılıyor.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, gazetecilere, hastane bünyesinde iki yataklı uyku laboratuvarının hizmete girdiğini söyledi.

Laboratuvarda 3 uzman ekibin ve 3 sağlık personelinin görev yapacağını dile getiren Gürkan, kentte önemli bir ihtiyacın giderileceğini kaydetti. Antalya'da bir kaç hastanede laboratuvarın bulunduğunu ancak sayısının az olması nedeniyle hastalara uzun süreli randevu verildiğini aktaran Gürkan, bu nedenle hastaların bekleme süresinde mağdur olabildiklerini ifade etti.

Uyku problemlerinin altında zaman zaman çok önemli sorunların yatabildiğini kaydeden Gürkan, "Bu hizmete ciddi talep var, çoğu hasta farkında değil, uyku sorunu çektiğinin. Uykuda horlama, uyku apnesi, yorgunluk, uyku hali gibi sorunları bulunanlara burada test yapılıyor, sorunun nedeni belirleniyor ve ona göre tedavi uygulanıyor." dedi.

Gürkan, uyku sorunu yaşayanların yaşam kalitesinin de olumsuz etkilendiğine işaret ederek, tedavi görenlerin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

- "Uyku problemleri bir hastalık"

Kepez Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Varol da toplumda uyku apnesi hastalığının yaygın ancak farkındalığın ise az olduğunu söyledi.

Geceleri horlayan, nefesi duran, gündüz aşırı uyku hali olan kişilerin uyku polikliniğine başvurması gerektiğini vurgulayan Varol, "Uyku problemleri aslında bir hastalık. Sadece horlamayla sınırlı bir hastalık değil, bütün sistemleri etkileyen, vücudun enerjisini yok eden bir durum." diye konuştu.

Laboratuvarda iki aşamalı uyku testi yaptıklarını anlatan Varol, hastayı akşam yatırıp, sabaha kadar uyku kalitesini kaydettiklerini ve sonuçları değerlendirdiklerini belirtti. Varol, buna göre hastalığın teşhisini yaparak tedavi uyguladıklarını bildirdi.

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