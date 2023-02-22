Serik'te 11 bin 588 depremzede misafir ediliyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 bin 588 afetzedenin ilçede konuk edildiğini söyledi.



Şahin, yaptığı açıklamada, depremzedeler için ilçede afet koordinasyon ve yardım toplama merkezleri oluşturduklarını belirtti.



Kaymakamlık olarak belediye ve ilgili diğer kurumlarla ortak hareket ettiklerini vurgulayan Şahin, ilk etapta ilçeye gelen depremzedeleri otel, yurt ve pansiyonlara yerleştirmeye gayret gösterdiklerini bildirdi.



Serik’te 21 Şubat itibarıyla resmi rakamlara göre, 11 bin 588 depremzede bulunduğunu aktaran Şahin, "Depremzedelerin 6 bin 784’ü kendi imkanlarıyla geldi. Akraba ve eş dost ile gelenler var. Kayda girmeyen rakamlar da söz konusu olabilir." dedi.

Serik Gençlik Merkezi'nde 24 saat hizmet veren aşevi bulunduğunu belirten Şahin, "Gelen depremzedeler açıkta kalmıyor. Kısa süreli konaklama için salonumuz var. Yeme içmesini sağlıyoruz. Sonra elimizdeki boş olan yerlere yerleştiriyoruz. Şu anda kapasitelerimiz doldu." diye konuştu.



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