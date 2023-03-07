Yabancı turistler sörf için Alanya'yı tercih etti

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ANTALYA (AA) - Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu bir grup turist sörf yaptı.

İlçe Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 19, deniz suyu sıcaklığının da 17 derece ölçüldüğü ilçede dalga boyu 2 metreyi buldu.



Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen yabancı uyruklu bir grup, Keykubat Plajı'nda sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Sörfçülerden Daria Liubeshkina, gazetecilere, bu spor için eşiyle Rusya’dan geldiklerini söyledi.



Türkiye'yi ve Alanya'yı çok sevdiğini anlatan Liubeshkina, "Dalgalar istediğimiz gibiydi. Yarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Hava da çok güzel." dedi.





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