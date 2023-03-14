AK Parti Finike İlçe Teşkilatı'ndan mahalle ziyareti

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ANTALYA (AA) - AK Parti Finike İlçe Teşkilatı, Kiriş Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İlçe Başkanı Faruk Kurt, yaptığı açıklamada, teşkilat olarak mahalle ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti. Daha önce Ernez ve Yazır mahallelerinde vatandaşlarla buluştuklarını aktaran Kurt, sorunları, talepleri dinlediklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatan Kurt, Finike'nin seçimlere hazır olduğunu bildirdi.

Ziyarette İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuğba Arıcı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Süleyman Süren de yer aldı.



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