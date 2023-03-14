Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, görevi bıraktı

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin'in görevi bıraktığı, ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Aziz Çetin'in Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edeceği vurgulandı.









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