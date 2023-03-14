Antalya'da tarihi Likya Yolu'ndaki 2 kaçak villanın yıkımına başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, tarihi Likya Yolu güzergahındaki 2 kaçak villanın yıkımını gerçekleştiriyor.

Bezirgan Mahallesi Ferizini mevkisindeki imara aykırı yapıldığı belirlenen yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçildi.

Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıkım için bölgeye gitti.

Belediye ekipler, tarihi Likya Yolu güzergahındaki havuzlu 2 villanın iş makinesiyle yıkımına başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sıradanın güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.