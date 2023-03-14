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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm sektörü bu sezondan umutlu

AA

Turizm sektörü bu sezondan umutlu

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, geçen ay Almanya'da yapılan ITB Berlin Turizm Fuarı'nda gerçekleştirdikleri görüşmelerin, bu sezonun geçen yıla göre daha iyi geçeceği yönünde sinyaller verdiğini kaydetti.

Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, fuarda Türk turizmcilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı tarafından kiralanan 550 metrekarelik alanda yerini aldığını belirtti.

Türk Hava Yolları gibi Türkiye'nin büyük şirketlerinin yanında ülkenin önemli otel zincirleri ile sağlık turizm şirketlerinin de fuarda stant kiraladıklarını aktaran Kavaloğlu, 3 gün boyunca başarılı bir tanıtım yapıldığını bildirdi.

Dünya turizminde trendlerin belirlendiği, sezonun şekillendiği fuarda, Türkiye alanının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"ITB Berlin Türkiye ve Antalya'nın en önemli ana pazarlarından birisi olan Almanya ve Avrupa kaynak pazarlarından sezona yönelik verileri ve talep eğilimlerini birebir alabildiğimiz bir fuar. ITB Berlin'de yaptığımız görüşmeler neticesinde aldığımız en önemli sinyal, 2023 yılının geçen yıla göre daha iyi geçeceği yönünde oldu. Hem Almanya hem de Birleşik Krallık'tan önemli artışlar olacağını öngörüyoruz. Tüm Avrupa kaynak pazarı ülkelerde de talep eğilimleri yukarı ivmede devam ediyor."

Erken rezervasyonların sona ermesiyle şubatta yaşanan düşüşün martta yeniden yükseliş trendine girdiğini belirten Kavaloğlu, herhangi bir olumsuz gelişme olmaması durumunda rezervasyonların yükselerek devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca görüştükleri tur operatörlerinin de deprem nedeniyle üzüntülerini aktardıklarını kaydeden Kavaloğlu, "Tur operatörleri, yaraların sarılması yönünde ekonomik destek sağlayacak turizm gelirinin artması için özel çaba göstereceklerini ifade ettiler. Ülke olarak çabalarımız aldığımız yaranın bir an önce sarılması yönündedir. Sektör olarak bu yoğun duygular içinde motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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