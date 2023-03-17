Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya-Konya kara yolu, Alacabel mevkisindeki yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Akseki ilçesinde gece başlayan kar, etkisini artırdı. Akseki ile Seydişehir kara yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı.



Buzlanma nedeniyle güvenlik açısından Akseki-Seydişehir kara yolu uzun araçlara kapatıldı.

Sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları yönünde uyaran trafik ekipleri uzun araçları ise dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.