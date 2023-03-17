Antalya'da 65 yaş üstü hastaların sıra beklememesi için acil serviste geriatri polikliniği açıldı

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM/TAHSİN KÜÇÜKKARACA- Antalya'da hayata geçirilen "Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis" projesi kapsamında 65 yaş üstü hastalar acil serviste sıra beklemeden ayrı bir alanda tedavi imkanına kavuştu.

Yaşlıların acil servislerdeki tedavilerine yönelik Avrupa Birliği'nce (AB) kabul edilen Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE-ME) (Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis) Projesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (AEAH) uygulamaya konuldu.

Uygulama sayesinde hastaneye gelen 65 yaş üstü hastalar, acil serviste sıra beklemeden geriatri bölümünde görevli sağlık çalışanları tarafından şifa bulacak.

AEAH Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Keşaplı, AA muhabirine, projeyle ilgili 3 yıl önce yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi.

- Türkiye'de ilk defa uygulanan bir model

Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis Projesi'nin koordinatörü olduğunu ifade eden Keşaplı, "Bu yeni bir model, Türkiye'de olmayan, ilk defa gerçekleştirilen bir model. 65 yaş üstü bireyler ayrı bir fiziki alana alınarak bu konuda eğitim almış personel tarafından tedavileri yapılacak. Böylelikle hem acil servisimizin yoğunluğunu almış hem de acil servisimizde zaman zaman oluşan kaotik durumundan 65 yaş üstü hastalarımızı ayırmış olacağız." dedi.

Bu uygulamayı ilk kez Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata geçirdiklerini anlatan Keşaplı, 65 yaş üstü hastalar için 16 yatağın ayrıldığını kaydetti.

Hastaneye başvuran 65 yaş üstü vatandaşların direkt ayrı bir fiziki alana alınacağını ve sadece bu alanda eğitim gören personelin bu hastalarla ilgileneceğini aktaran Keşaplı, şöyle devam etti:

"65 yaş üstü hastalarımıza kısa süreli takip gerekiyorsa 4 saatlik 3 yataklı ilave bir alanımız var, onun dışında tamamen onların fizyolojik ve psikolojik özellik ve ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş ayrı bir alan oluşturduk. Yaşlılar hastanemize geldiği zaman yönlendirme tabelalarıyla sıra beklemeden, kuyruğa girmeden, ilave bir şey yapmadan, bir nevi öncelikli hizmet almış olacak. Bu aslında bir nevi bizi yetiştiren insanlarımıza vefa borcumuz ve Türkiye'de bir örneği yok. Yaşlılarımızın ihtiyaçları, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları farklı. Çok fazla ilaç kullanıyorlar. Amacımız, bu hastaların acil servislerimizin yoğunluğu içerisinde birtakım işlemlerinin gözden kaçmasının önüne geçmek."

Keşaplı, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin başhekimliğinin de destekleriyle acil serviste hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

- "Yaşlılar için büyük ihtiyaç"

77 yaşındaki hasta Ayla Caner de hastanede hizmete sunulan uygulamayı çok beğendiğini dile getirdi.

Geriatri polikliniğinin açılmasının çok iyi olduğunu belirten Caner, şöyle konuştu:

"Bu büyük bir eksikti, bunun Türkiye genelinde yayılmasını arzu ediyoruz. Geriatri polikliniği olması biz yaşlılar için büyük ihtiyaç. Bizim için o kalabalığın ve curcunanın içinden bölümün ayrılması çok isabetli olmuş çünkü yaşlılığın verdiği bir zorluk oluyor. Bir de derdini anlatamayacak arkadaşlarımız oluyor, onun için de hem hoş karşılanması ve hem de bilinçli personel tarafından karşılanması açısından isabetli olduğunu düşünüyorum. Büyük bir avantaj Türkiye ve Antalya için, arzumuz Türkiye'ye yayılması."

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