Finike'de ramazan hazırlıkları tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde ramazan dolayısıyla camilerde yapılan hazırlıklar tamamlandı.



İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, yaptığı açıklamada, personelle toplantı düzenleyerek, gerekli hazırlıklar konusunda istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Ramazan ayı boyunca Ayşe Akın Camisi'nde öğle ve yatsı namazından önce merkezi sistemden sohbet yapılacağını bildiren Kırkan, "Tüm camilerde cemaatin durumuna göre farklı vakitlerde mukabele okunacak. Kum Camisi'nde hatimle teravih namazı kılınacak." ifadesini kullandı.

Kırkan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev alan Finike Müftülüğünde görevli 12 personele plaket verdiklerini kaydetti.











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