Kaş'ta kaçak inşa edilen bir yapının yıkımı gerçekleştirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak inşa edildiği tespit edilen bir yapı yıkıldı.



Bezirgan Mahallesi Kördere mevkisinde tespit edilen kaçak inşaat hakkında başlatılan yasal sürecin ardından yıkım kararı alındı.



Kaş-Elmalı kara yolunda 820 metrekarelik taşınmazda kaçak ve izinsiz inşa edildiği belirlenen, temel betonu dökülmüş ve kolon demirleri yapılmış yapının yıkım işlemi, İlçe Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.



Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yer aldığı yıkım sırasında jandarma ekipleri tedbir aldı.







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