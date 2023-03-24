Konyaaltı Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda finale odaklandı

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında konuk olacağı Slovakya temsilcisi MKS Iuventa'yı eleyip, finale yükselmeyi hedefliyor.

Antalya ekibi, 23 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig ve EHF Avrupa Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

MKS Iuventa'yı 18 Mart'ta ağırladığı ilk müsabakada 7 sayı farkla 31-24 yenen Antalya temsilcisi, 26 Mart Pazar günü Michalovce kentindeki Chemkostav Arena'da yapılacak rövanş karşılaşmasında bir kez daha galip gelip, hem serisini 24 maça çıkarma hem de adını finale yazdırma peşinde.







- Ünsal: "Antalya'ya finali getirmek istiyoruz"

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine, Avrupa Kupası'nda 10'uncu maçlarına çıkacaklarını söyledi.

Bu kulvardaki üçüncü sezonlarında yarı final oynamanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Ünsal, "Slovakya temsilcisine karşı ilk maçı Antalya'da 31-24 kazandık. Tabii ki Avrupa kupalarında bayan takımlarında 7 sayı ciddi bir avantaj. Ancak bu skorla kaybedilen maçlar da var. Orada çok dikkatli oynayacağız. Antalya'ya finali getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kadınların spor yapmasının, sosyal alanlarda faaliyet göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Türk kadınının, Antalya'daki hentbolcu kadınların gücünü göstermek istiyoruz. Türk kadınına final yakışır, kupada yakışır. Tabii ki lig başlarken bu kadar uyumlu, bu kadar başarılı bir takım olacağımızı kestirmek zordu. Ancak sporcuların büyük katkısı, desteği, deneyimleri var. Takım oldukları zaman her şeyin iyi gideceğini görüp, bilinçli şekilde işleye işleye bu noktaya geldiler. Burada en büyük pay sporcuların, yöneticilerimizin. İnşallah seri devam eder ama asıl hedef kupaya gidebilmek. Kupa getiremedikten sonra serinin bir anlamı yok. Önemli olan serinin sonuna kadar devam etmesi."





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