Konyaaltı Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda finale odaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda finale odaklandı

AA

Konyaaltı Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda finale odaklandı

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında konuk olacağı Slovakya temsilcisi MKS Iuventa'yı eleyip, finale yükselmeyi hedefliyor.

Antalya ekibi, 23 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig ve EHF Avrupa Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

MKS Iuventa'yı 18 Mart'ta ağırladığı ilk müsabakada 7 sayı farkla 31-24 yenen Antalya temsilcisi, 26 Mart Pazar günü Michalovce kentindeki Chemkostav Arena'da yapılacak rövanş karşılaşmasında bir kez daha galip gelip, hem serisini 24 maça çıkarma hem de adını finale yazdırma peşinde.


- Ünsal: "Antalya'ya finali getirmek istiyoruz"

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine, Avrupa Kupası'nda 10'uncu maçlarına çıkacaklarını söyledi.

Bu kulvardaki üçüncü sezonlarında yarı final oynamanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Ünsal, "Slovakya temsilcisine karşı ilk maçı Antalya'da 31-24 kazandık. Tabii ki Avrupa kupalarında bayan takımlarında 7 sayı ciddi bir avantaj. Ancak bu skorla kaybedilen maçlar da var. Orada çok dikkatli oynayacağız. Antalya'ya finali getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kadınların spor yapmasının, sosyal alanlarda faaliyet göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Türk kadınının, Antalya'daki hentbolcu kadınların gücünü göstermek istiyoruz. Türk kadınına final yakışır, kupada yakışır. Tabii ki lig başlarken bu kadar uyumlu, bu kadar başarılı bir takım olacağımızı kestirmek zordu. Ancak sporcuların büyük katkısı, desteği, deneyimleri var. Takım oldukları zaman her şeyin iyi gideceğini görüp, bilinçli şekilde işleye işleye bu noktaya geldiler. Burada en büyük pay sporcuların, yöneticilerimizin. İnşallah seri devam eder ama asıl hedef kupaya gidebilmek. Kupa getiremedikten sonra serinin bir anlamı yok. Önemli olan serinin sonuna kadar devam etmesi."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada kamyonette sıkışan yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Kazada kamyonette sıkışan yaralı kurtarıldı
Depremden kurtuldu dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil ediyor
YEREL HABERLER Depremden kurtuldu dünya şampiyonasında Türkiye'yi ...
Kahve tarlaları kuşların beslenme düzenini bozuyor
YEREL HABERLER Kahve tarlaları kuşların beslenme düzenini bozuyor
Apartmanda 4 saat 'pitbull esareti'
YEREL HABERLER Apartmanda 4 saat 'pitbull esareti'
Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar ...
Alanyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına ...
Alanya Üniversitesinden akademisyenlere, tezlerinizi patentle korumaya alın uyarısı
YEREL HABERLER Alanya Üniversitesinden akademisyenlere, tezlerinizi ...
Antalya'da Demre Belediye Başkanlığına Gülsüm Cengiz seçildi
YEREL HABERLER Antalya'da Demre Belediye Başkanlığına Gülsüm Cengiz ...
Antalya Gazeteciler Cemiyetinden Anadolu Ajansına 4 ödül
YEREL HABERLER Antalya Gazeteciler Cemiyetinden Anadolu Ajansına 4 ...
'Gülsüm Cengiz' gelinler, belediye başkanlığı için yarıştı
YEREL HABERLER 'Gülsüm Cengiz' gelinler, belediye başkanlığı için ...
Antalya'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü villada yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
Kaş'ta kaçak inşa edilen bir yapının yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kaş'ta kaçak inşa edilen bir yapının yıkımı ...
Tekerlekli sandalye teniste Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri start aldı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye teniste Dünya Takımlar Kupası ...
Alanyaspor sistem değişikliğine gidiyor
YEREL HABERLER Alanyaspor sistem değişikliğine gidiyor
Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Türkiye, sağlık turizminde hasta sayısı ve gelirde hedef büyüttü
YEREL HABERLER Türkiye, sağlık turizminde hasta sayısı ve gelirde ...
Mahsun Kırmızıgül paylaşıp yardım istedi; Samandağ'da 200 kişi muz serasında yaşıyor
YEREL HABERLER Mahsun Kırmızıgül paylaşıp yardım istedi; Samandağ'da ...
Depremzede turizm öğrencileri sektörde istihdam edilecek
YEREL HABERLER Depremzede turizm öğrencileri sektörde istihdam ...
(ÖZEL) Kaza yapan Kestelspor'un üst lig başvurusu reddedildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kaza yapan Kestelspor'un üst lig başvurusu ...
Deprem bölgesinde 'bataklık ateşi' hastalığı uyarısı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde 'bataklık ateşi' hastalığı uyarısı
'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
YEREL HABERLER 'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı
Antalya'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.