Antalya’da sokak hayvanları için yapılan barınak hizmet vermeye başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kepez ilçesinde yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmet sunmaya başladı.

Acil cerrahi müdahale, yoğun bakım ünitesi, röntgen, solunum cihazı gibi hayati fonksiyon için önem arz eden cihaz ve donanımların yer aldığı merkezde, 81 personel bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde kısa süre önce hizmete açılan merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Barınaktaki ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, barınma alanlarını gezen Başkan Böcek, çalışmalarla ilgili yetkililerden ve veteriner hekimlerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Başkan Böcek, Türkiye'nin en modern sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezini Antalya'da hizmete açtıklarını söyledi.

Kedi ve köpekler için yapılan merkezin 84 dönüm alanda hizmet vereceğini belirten Böcek, şu değerlendirmede bulundu:



"98 milyon liraya mal olan tesisimizde can dostlarımız olan sokak hayvanlarımız için güzel, modern ve yakışan bir bakımevi yaptık. Burada 24'ü veteriner olmak üzere 81 personelimiz 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek. Yine kırık operasyonu yapan Türkiye’de ilk belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada şu anda 524 köpek ve 214 kedimize bakıyoruz. Ayrıca 121 engelli köpeğimiz, 66 engelli kedimiz, tehlikeli ırk olarak adlandıralan 147 köpeğimiz var."



Merkeze günde 60 kedi ve köpeğin getirildiğini aktaran Böcek, "Yine tam donanımlı sahipsiz hayvan 2 acil müdahale aracı ile hizmet veriliyor. Veteriner hekim, hayvan koruma ve hasta bakıcıdan oluşan bir ekip ile vatandaşlardan gelen ihbarlara hızla müdahale ederek tedavi için önemli olan ilk yardımı gerçekleştiriyor. Tüm hayırseverlerimize Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde deprem bölgesinden getirilen 30 köpek ve 30 kedinin de bakımları yapılıyor.

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