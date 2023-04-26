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Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

AA

Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

ANTALYA (AA) - Antalya Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor ve Mahmutlarspor play-off finalinde karşı karşıya geldi.

Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta, Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor rakibini 1-0 mağlup etti.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, 2022-2023 sezonunu grubunda lider tamamladı.

Maçın ardından sporcular ve taraftarlar sahada şampiyonluk kutlaması yaptı.

Kupa töreninin ardından Döşemealtı Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Genç, büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Kulübün iki yıldır hedeflediği şampiyonluğa ulaştığını belirten Genç, "Bu sevincimizin, mutluluğumuzun bir tarifi yok. Çünkü çok büyük emek verildi. Şimdi parolamız 'şampiyonluk', hedefimiz ise 3. Lig olacak. Bu şampiyonluk Döşemealtı halkımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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