Antalya'da bisikletçiler, Tahtalı Dağı'na pedal çevirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "doğa turizmi" etkinliği kapsamında bir grup bisikletçi, 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı.

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün etkinliği kapsamında Kemer ilçesinden hareket eden 8 kişilik bisiklet grubu, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Kesmeboğazı, Gedelme, Yayla Kuzdere rotasını takip ederek 1800 metredeki Çukuryayla'ya ulaştı.

Bisikletleriyle orman içerisindeki patika yollara giren grup, yüzde 20 eğime ulaşan patikada 4 kilometre civarında bisikletleri elde taşıyarak 2365 rakımda Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik İstasyonu'na çıkmayı başardı.

Teleferik görevlileri, bisikletli grubu karşıladı.​​​​​​​​​​​​​​



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