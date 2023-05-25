Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile 30 Mayıs Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı sonrası üç günlük iznin ardından futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Antalyasporlu futbolcular, günün ikinci idmanını sahada yaptı.

Taktik çalışan kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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